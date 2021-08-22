Депутат МГД: вопрос возвращения памятника Дзержинскому не стоит на повестке дня

Депутат Московского городской думы, глава комиссии по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов заявил, что вопрос возвращения памятника основателю ВЧК Феликсу Дзержинскому на Лубянскую площадь не стоит на повестке дня, сообщает РИА «Новости».

«На данный момент вопрос возвращения памятника Дзержинскому на Лубянскую площадь не стоит, поскольку был проведен опрос среди москвичей «Кому поставить памятник на Лубянке», но учитывая, что единого или подавляющего большинства мнений по установке в этом месте памятника не было, мэром принято решение пока приостановить обсуждение до каких-то следующих дней, когда сформулируется мнение большинства», — рассказал Герасимов.

Сейчас памятник Дзержинскому находится в парке «Музеон». За возвращение памятника на Лубянскую площадь выступили общественные деятели — писатели, блогеры и журналисты, среди которых Захар Прилепин, Игорь Молотов, Александр Проханов, Дмитрий Пучков, Леся Рябцева и несколько других активистов.

Ранее Захар Прилепин рассказал о своем желании «заставить все памятниками Сталину».