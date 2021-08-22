Журналист RT может получить 30 суток ареста за пикет в поддержку «Дождя»

Журналист телеканала Russia Today Илья Васюнин может получить 30 суток ареста за участие в пикете в поддержку телеканала «Дождь», которого включили в список иностранных агентов, сообщает ТАСС.

«В отношении Васюнина составили протокол по ч. 8 ст. КоАП РФ («Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования»), по этой части статьи предусмотрено до 30 суток ареста. Васюнина оставили на ночь в ОМВД Мещанского района», — рассказал адвокат Васюнина, Дмитрий Захватов.

По его словам, остальных задержанных из полиции уже отпустили, составив протоколы по ч. 5 статьи 20.2 КоАП — «Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования».

Ранее число задержанных на акции в поддержку «Дождя» в Москве выросло до девяти.

20 августа Министерство юстиции включило «Дождь» и «Важные истории» в реестр иноагентов. Кроме того, иноагентами были признаны семь журналистов: Роман Анин, Дмитрий Великовский, Роман Шлейнов, Ирина Долинина, Алеся Мароховская, Олеся Шмагун и Степан Петров.