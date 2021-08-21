В Москве на акции в поддержку «Дождя» задержали пять человек

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве пять человек, которые устроили пикеты против признания телеканала «Дождь» и издания «Важные истории» иностранными агентами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых ведомствах.

Как рассказали агентству, среди задержанных оказалась Ксения Миронова — журналистка «Дождя» и невеста обвиняемого в госизмене советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова. Кроме того, с пикетами вышли журналисты Софья Гройсман, признанная иноагентом, и колумнист информационного портала Life и телеканала RT Андрей Бабицкий.

Ранее Министерство юстиции внесло «Дождь» и «Важные истории» в реестр иноагентов. Кроме того, иноагентами были признаны семь журналистов: Роман Анин, Дмитрий Великовский, Роман Шлейнов, Ирина Долинина, Алеся Мароховская, Олеся Шмагун и Степан Петров.

До этого Минюст включил в реестр восемь журналистов, в том числе главреда «Открытых Медиа» Юлию Ярош и главреда «Проекта» Романа Баданина. «Открытые медиа» впоследствии закрылись.