Талибы* пересняли культовую американскую фотографию времен Второй мировой войны

«Талибан (организация запрещена в России)» опубликовал фотографию, на которой боевики устанавливают флаг движения, так же как герои культового снимка с американскими солдатами, сделанного во время Второй мировой войны. Об этом сообщает телеканал Fox News.

На фотографии запечатлен батальон «Бадри 313», который отличается от других подразделений движения тем, что его личный состав снаряжен американскими камуфляжем, ботинками, бронежилетами и, возможно, оружием.

Как сообщает Reuters со ссылкой на источник в американском правительстве, с 2002 по 2017 год Вашингтон потратил на вооружение афганской армии около 28 млрд долларов, и «все, что не было уничтожено, теперь принадлежит

«Талибану».

Фотография, сделанная боевиками, очень напоминает снимок, на котором шесть американских морских пехотинцев, поднимают флаг США на горе Сурибачи во время битвы за японский остров Иводзима в 1945 году.

Ранее талибы запретили музыку и работу женщин на радио в провинции Газни.