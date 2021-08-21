Большинство россиян не хотят менять паспорт на пластиковую карту

41% россиян не готовы отказаться от бумажного паспорта и заменить его смарт-картой, следует из опроса, проведенного для «Газеты.Ru» аналитиками сервиса по поиску работы SuperJob.

«31% россиян готов поменять бумажный паспорт на смарт-карту, если Минцифры примет подобное решение. 28% затруднились с оценкой», — сообщили в компании.

При этом мужчины заинтересованы в получении смарт-карты вместо паспорта больше женщин (36 и 27% соответственно). Больше всего желающих перейти на новый формат паспорта — среди молодежи до 24 лет (42%), с увеличением возраста респондентов количество желающих стать обладателем смарт-карты снижается (24% среди россиян старше 45-ти).

Между тем среди россиян часто звучит мнение, что при переводе бумажных документов «в цифру» следует сохранять и их бумажные аналоги (44%). 29% против оцифровки любых документов. Каждый восьмой (13%) — за то, чтобы полностью отказаться от бумажных документов, перейдя на цифровые.

Электронные трудовые книжки уже введены. При этом, по мнению россиян, в будущем также следует оцифровать паспорт и водительские права (24%) и свидетельство о рождении (25%). Медицинскую карту перевести в «цифру» хочет каждый третий респондент, ИНН и СНИЛС — 39% опрошенных, а полис ОМС — 44%.

Опрос проводился среди 1600 респондентов старше 18 лет из всех округов России.

Ранее министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев сообщил, что решение о замене паспорта смарт-картой будет принято до конца 2021 года. При этом переход на пластиковый паспорт будет добровольным.