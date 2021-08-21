Раскрыты планы россиянина, приплывшего в Японию просить убежище

Приплывший с курильского острова Кунашир на север Японии россиянин будет просить убежище у третьей страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление сотрудников полиции японскому телеканалу Nippon TV.

Генконсул в Саппоро Сергей Марин уточнил РИА «Новости», что японские правоохранители пока не известили российское диппредставительство об обстоятельствах дела якобы обратившегося с просьбой об убежище в третьей стране гражданина РФ.

Ранее сообщалось, что гражданин России самостоятельно приплыл с Курильских островов в город Саппоро в Японии, чтобы подать заявление о предоставлении убежища. По данным агентства Kyodo, мужчина преодолел 20 км от российского острова Курильской гряды Кунашира до японского острова Хоккайдо. Каким именно образом он плыл, не уточняется. По факту произошедшего российское посольство начало проверку.