В Австралии по телевидению случайно показали ритуал сатанистов

Австралийский телеканал ABC TV во время вечернего эфира случайно показал ролик с сатанинским ритуалом. Об этом в Twitter сообщил портал Media Watch.

Кадры со странным обрядом попали в сюжет о новом законе, который призван наказать людей, травмирующих полицейских собак. Сначала ABC TV показали видео с группой мужчин в строгих костюмах, а затем возникло изображение людей в черных одеждах, которые стоят рядом со светящимся перевернутым крестом.

После этого отрывка сюжет обрывается. При этом телеведущая курьез никак не прокомментировала и продолжила рассказывать вечерние новости.

Как сообщает The Insider (организация включена Минюстом в список иноагентов), ролик, судя по всему, был взят из видео о Храме Сатаны в Квинсленде. Посетители этого заведения настаивают на том, чтобы правительство Австралии разрешило сатанистам вести религиозные занятия в школах.

Ранее в Англии суд оправдал подростка-сатаниста, который был фанатом норвежского массового убийцы Андерса Брейвика и скачал 11 различных руководств по терроризму. Судья принял такое решение после того, как ознакомился с документами, подтверждающими, что этот молодой человек готовится к сдаче выпускных экзаменов и учится на «отлично». Изначально суд планировал приговорить его к году заключения.