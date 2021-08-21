Семеро осужденных сбежали из психбольницы в Бурятии

Семеро осужденных сбежали из психоневрологического диспансера в Бурятии, где проходили принудительное лечение. Об этом сообщил в Facebook глава республики Алексей Цыденов.

Отмечается, что инцидент произошел в диспансере в Новой Бряни Заиграевского района. На место происшествия направились бойцы ОМОНа и СОБРа, а жителям республики указали на необходимость «проявлять бдительность и следить за детьми».

По данным регионального минздрава, во время побега пациенты нанесли поверхностные раны осколками стекла одному из санитаров, ему была оказана первая помощь.

В начале августа из изолятора временного содержания в Истре сбежали пятеро подсудимых. Среди них оказался обвиняемый в убийстве бизнесмена Владимира Маругова, более известного как «колбасный король», Александр Мавриди. Он до сих пор находится на свободе, остальные беглецы уже задержаны.