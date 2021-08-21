Россияне назвали самые скучные профессии

Россияне считают самыми скучными профессии охранника, бухгалтера и продавца. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные сервиса по поиску работы Superjob.

Скучными, по мнению респондентов, являются также профессии программиста, юриста, гардеробщика, водителя и консьержа.

«Лишь 13% россиян считают, что скучных профессий не бывает, в каждой есть свои плюсы и минусы», — отметили в сервисе.

Отмечается, что у мужчин в рейтинге скучных профессий на первом месте охранник (16%), а у женщин — бухгалтер (13%).

Ранее сообщалось, что в России более трети компаний (37%) намерены сохранить удаленный режим работы для своих сотрудников. Об этом свидетельствуют данные опроса сервиса Работа.ру. Согласно исследованию, 38% опрошенных представителей бизнеса заявили, что в их компаниях есть сотрудники, работающие на удаленке.

В 49% компаний отсутствует дистанционный формат, а 13% трудятся в гибридном режиме — частично из офиса, частично из дома. При этом четверть фирм указали, что менее 10% штата работают удаленно.