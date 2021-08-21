Онищенко предупредил о возможном серьезном подъеме заболеваемости гриппом в России

Бывший главный санитарный врач РФ, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко считает, что в России может ощутимо вырасти уровень заболеваемость гриппом в осенний сезон. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, в прошлом году грипп оказался «на втором плане» из-за достаточно жестких мер по коронавирусу, что также помогало избежать распространения ОРЗ.

Также Онищенко напомнил о кампании по вакцинации от гриппа. Он считает, что в первую очередь прививки нужно ставить школьникам и людям с иммунитетом к коронавирусу.

«Это где-то у нас набирается порядка 25-30 миллионов человек, вот их надо сейчас вакцинировать от гриппа», — добавил бывший главный санитарный врач РФ.

В то же время он посоветовал продолжать вакцинацию от коронавируса.

Ранее Роспотребнадзор рекомендовал вакцинировать от гриппа в осенний период не менее 60% населения России и не менее 75% граждан, относящихся к группам риска.