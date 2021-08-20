В Киеве начали прививать от COVID-19 в автобусах

Жители Киева теперь смогут сделать прививку от COVID-19 в автобусах. Первый мобильный пункт вакцинации открылся возле станции метро Героев Днепра, передает телеканал «Общественное».

Вакцинация осуществляется в переоборудованном автобусе «Богдан». Для прохождения вакцинации необходимо иметь при себе паспорт, идентификационный код и мобильный телефон.

Всех желающих привьют вакцинами CoronaVac или Pfizer. Центр вакцинации будет работать до 22 августа с 9-00 до 13.00.

Как рассказала журналистам медсестра, все медицинское оборудование в автобусе стерильное, само транспортное средство также периодически дезинфицируют.

Ранее на Украине испортили почти 10 тысяч доз вакцины Pfizer.