Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #События в Афганистане #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
«Дождь» внесли в реестр СМИ-иноагентов 18:11
Путин: Россия исчерпала лимит на революции 18:07
Путин ответил на вопрос о Навальном 18:00
Путин попросил Меркель повлиять на Киев из-за Донбасса 18:00
В Госдуме предрекли обратную дискриминацию из-за появления транс-персон... 18:00
Лукашенко признался, что хочет уйти на покой 17:56
Талибы* убили родственника журналиста DW 17:56
Путин высказался о борьбе с коррупцией 17:55
Путин: нужно исходить из того, что талибы* пришли к власти в Афганистане 17:43
Двухлетнюю девочку, пропавшую в Смоленской области, нашли живой 17:42

Военные применили слезоточивый газ для разгона толпы в аэропорту Кабула

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Maxar

Военнослужащие применили слезоточивый газ и выстрелили несколько раз в воздух для сдерживания толпы, пытающейся прорваться в аэропорт в Кабуле. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на американский правительственный источник.

По данным издания, пока нет информации о том, были ли это американские военные, или представители какой-то другой страны НАТО, или же остающиеся в аэропорту афганские военные. В Пентагоне данное происшествие не прокомментировали. Кроме того, на данный момент нет сведений о пострадавших.

Как уточняет издание, инцидент произошел в тот момент, когда солдаты вышли за пределы территории аэропорта, чтобы оттеснить толпу и освободить дорогу для прибывающих.

Мировые телеканалы и социальные сети ранее облетели кадры, на которых афганцы в аэропорту Кабула бегут по взлетно-посадочной полосе рядом со взлетающим самолетом. Некоторые хватаются за фюзеляж и затем, когда воздушное судно уже набрало высоту, падают.

Позднее американские ВВС сообщили, что проводят расследование гибели людей во время взлета американского самолета в аэропорту Кабула. Помимо свидетельств в интернете и публикаций СМИ следователи также изучают человеческие останки, которые были найдены в нише шасси самолета после приземления в Катаре. Талибы (организация запрещена в России)* ( запрещено в РФ) в свою очередь заявили, что движение нельзя обвинять в смертях в аэропорту столицы Афганистана.

15 августа радикальное движение «Талибан» объявило об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Талибы контролируют и столицу страны — город Кабул.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
«Дождь» внесли в реестр СМИ-иноагентов
«Афганистан может стать санаторием для «Аль-Каиды*» и ИГ*»
Эксперты оценили угрозы от захвата талибами* американского оружия
Жанна Бадоева
Эра интернета
О том, почему сегодня все еще не стыдно работать на ТВ
Путин ответил на вопрос о Навальном
Двухлетнюю девочку, пропавшую в Смоленской области, нашли живой
Лукашенко признался, что хочет уйти на покой
Талибы* убили родственника журналиста DW
Новости и материалы
Путин: Россия исчерпала лимит на революции
Путин попросил Меркель повлиять на Киев из-за Донбасса
В Госдуме предрекли обратную дискриминацию из-за появления транс-персон в фигурном катании
Путин высказался о борьбе с коррупцией
Путин: нужно исходить из того, что талибы* пришли к власти в Афганистане
Путин заявил, что Меркель всегда будет желанным гостем в России
Путин назвал главные темы переговоров с Меркель
Олимпийский чемпион по хоккею завершил карьеру после операции на сердце
Лукашенко заявил, что никогда не был предателем
На Украине завершили расследование дел в отношении Козака и Медведчука
В Кремле завершились трехчасовые переговоры Путина и Меркель
Киркоров появился на «Новой волне» с сумкой почти за три миллиона рублей
Вице-президент FIG рассказал о дополнительном протесте на судейство Авериных
FT раскрыла источники доходов талибов*
Роскомнадзор потребовал удалить «Навального» из Google Play и App Store
Газзаев выразил несогласие с выбором тренера для сборной России
МакSим опровергла информацию о ближайших выступлениях
В МИД России назвали беспочвенными обвинения Японии по Южным Курилам
Все новости
Мурашко заявил, что дети стали чаще болеть коронавирусом
Министр здравоохранения призвал родителей школьников привиться перед началом учебного года
«Была команда из Вашингтона, ее послушно выполнили»
В Госдуме рассказали, как Россия может отреагировать на инцидент в порту Сеута
Visa пригрозила банкам штрафами из-за Wildberries
В Wildberries рассказали о давлении на российские банки
Трубочки, палочки, стаканчики. Что подпадает под запрет в России
Минприроды РФ предложило запретить использование 28 одноразовых товаров
Лучше, чем у молодых: какие функции мозга улучшаются в старости
Опровергнут миф об ухудшении всех умственных способностей с возрастом
«Полегли виноградники, полопались ягоды». Фермеры лишились урожая из-за ливней и засухи
Эксперты объяснили, как власти могут помочь фермерам после ударов стихии
Шанс улететь — за колючей проволокой. Как солдаты США охраняют аэропорт Кабула
«Это, ребята, враги». Лукашенко рассказал о непростой ситуации в Белоруссии
Лукашенко считает, что события в Афганистане показали «сущность западной демократии»
«Превратили в военную базу»: в Киеве назвали главную проблему с Крымом
Кулеба назвал Крымский мост «неразрешимой проблемой»
От прокурора с брюшком до темнокожего пилота. Как менялся образ Капитана Америка в кино
Главный американский супергерой — в 40-х, 70-х, 90-х и сейчас
«Угрожают прокуратурой»: как в Казахстане заставляют извиняться за русский язык
Невролог из Казахстана рассказала, почему ей пришлось извиняться за вопрос на русском
«В этом году не полетит»: пуск «Луны-25» отложили в седьмой раз
Роскосмос снова перенес запуск миссии «Луны-25» — теперь на 2022 год
Tesla сделает своего робота-гуманоида. Пока это человек в костюме
Илон Маск пообещал создать робота Tesla Bot к следующему году
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях