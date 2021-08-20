Военные применили слезоточивый газ для разгона толпы в аэропорту Кабула

Военнослужащие применили слезоточивый газ и выстрелили несколько раз в воздух для сдерживания толпы, пытающейся прорваться в аэропорт в Кабуле. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на американский правительственный источник.

По данным издания, пока нет информации о том, были ли это американские военные, или представители какой-то другой страны НАТО, или же остающиеся в аэропорту афганские военные. В Пентагоне данное происшествие не прокомментировали. Кроме того, на данный момент нет сведений о пострадавших.

Как уточняет издание, инцидент произошел в тот момент, когда солдаты вышли за пределы территории аэропорта, чтобы оттеснить толпу и освободить дорогу для прибывающих.

Мировые телеканалы и социальные сети ранее облетели кадры, на которых афганцы в аэропорту Кабула бегут по взлетно-посадочной полосе рядом со взлетающим самолетом. Некоторые хватаются за фюзеляж и затем, когда воздушное судно уже набрало высоту, падают.

Позднее американские ВВС сообщили, что проводят расследование гибели людей во время взлета американского самолета в аэропорту Кабула. Помимо свидетельств в интернете и публикаций СМИ следователи также изучают человеческие останки, которые были найдены в нише шасси самолета после приземления в Катаре. Талибы (организация запрещена в России)* ( запрещено в РФ) в свою очередь заявили, что движение нельзя обвинять в смертях в аэропорту столицы Афганистана.

15 августа радикальное движение «Талибан» объявило об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Талибы контролируют и столицу страны — город Кабул.