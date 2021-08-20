В Петербурге депутат попросил главу муниципального совета «следить за базаром»

Петергофский депутат Михаил Тихонов посоветовал главе муниципального образования Александру Шифману «следить за базаром».

Инцидент произошел во время рабочего совещания. Тиханов обсуждал с коллегой Светланой Фаискановой городской бюджет. Женщине вопросы не понравились и она попросила к ней «не приставать».

Глава муниципального совета решил поддержать Фаисканову и в шутку напомнил Тихонову, что у того есть семья. В ответ депутат посоветовал Шифману «следить за базаром».

Тиханов рассказал «Подъему», что беседа состоялась до официального начала заседания.

«Я считаю, что это было беспардонное вмешательство в диалог других депутатов. А высказывания коллеги-депутата Шифмана касались чести и достоинства моей семьи, поэтому необходимо было пресечь их продолжение», — объяснил он.

Депутат добавил, что был «достаточно мягок».