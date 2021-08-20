Иностранные студенты смогут вернуться в Россию на обучение

Иностранным студентам разрешат въезд в Россию для продолжения обучения. Правила, по которым студенты из-за рубежа смогут въехать в страну, уже разработаны и будут утверждены в ближайшее время. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки РФ.

«Минобрнауки России выступило с инициативой об открытии государственных границ для всех иностранных студентов. Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ согласился разрешить въезд в страну для продолжения учебы», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что после утверждения правил иностранные студенты всех российских вузов получат возможность приехать, поселиться в общежитиях и продолжить обучение в привычном формате.

По словам, министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова, для тех иностранных студентов, которые по каким-либо причинам не смогут приехать в Россию, будет организовано обучение в удаленном формате.

Ранее, 9 августа, Минобрнауки выпустило новые рекомендации для вузов в связи с наступающим учебным годом.