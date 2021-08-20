В России 20 августа выявили 20 992 случая коронавируса

За последние сутки в России выявлено 20 992 новых случая коронавируса в 85 регионах, 7,6% зараженных не имели клинических проявлений болезни. Об этом сообщает оперштаб.

Также зафиксировано 785 летальных исходов и 20 351 выздоровевший.

Всего в России выявлено 6 705 523 случая COVID-19. За весь период зафиксировано 174 485 летальных исходов, выздоровели 5 983 405 человека.

Ранее 19 августа в России выявили 21 058 случаев коронавируса. Наибольшее число случаев было зафиксировано в Москве (2 142), Петербурге (1 563) и Московской области (949).

Офтальмолог Арпине Адамян рассказала о влиянии коронавируса на зрение. По ее словам, слизистая является благоприятной средой для вируса, поскольку их кислотно-щелочной баланс совпадает. Из-за этого инфекция может долгое время находиться в слизистой глаза, поражая его поверхность. Самая частая патология при COVID-19 – это коронавирусный конъюнктивит.