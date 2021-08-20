Иммунолог объяснил высокую смертность мужчин от коронавируса

Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал, что из-за особенностей гормональной системы мужчины умирают от коронавируса чаще, чем женщины. Об этом сообщает URA.RU.

По словам иммунолога, эстроген у женщин и тестостерон у мужчин по-разному влияют на выработку антител. Иммунная система женщин «добирается до самого вируса».

«Образующиеся у женщин антитела легче проникают внутрь клеток. Связано это также с гормональными различиями. Антитела в большом количестве проникают внутрь клетки, где находится вирус», — объяснил Болибок.

При этом он отметил, что у такой особенности иммунной системы женщин есть и обратная сторона. Например, у них чаще встречаются аутоиммунные заболевания, когда антитела атакуют внутриклеточные структуры собственного организма.

Ранее врач-инфекционист Светлана Малиновская рассказала, что тяжесть течения коронавируса зависит от способа проникновения инфекции в организм. По ее словам, существуют два основных пути передачи COVID-19: воздушно-капельный и контактный. Малиновская также предупредила, что наиболее опасен воздушно-капельный путь передачи инфекции.