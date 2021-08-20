Кандидат Люцифер примет участие на выборах в думу Нефтеюганска

Кандидата от ЛДПР по имени Лилит Люцифер зарегистрировали для участия в выборах в думу Нефтеюганска. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на координатора Ханты-Мансийского реготделения партии Артема Зайцева.

По его словам, Люцифер является членом ЛДПР с 2015 года, это активистка, которая изъявила желание баллотироваться по одному из одномандатных округов Нефтеюганска.

«Когда мы определяем своих кандидатов, мы не смотрим на имя, фамилию и отчество. Мы лишь отдаем приоритет тем людям, которые занимают активную позицию, которые действительно могут добиться результата и могут быть полезны людям», — заявил Зайцев.

Он добавил, что по всей России есть много необычных и редких фамилий, однако в современном обществе люди обращают внимание не на инициалы человека, а на его жизненную позицию и дела.