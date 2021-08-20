В России появился новый регион-«чемпион» по вакцинации

Белгородская область вышла на первое место по доле привитых — и одной дозой вакцины, и вакцинированных полностью, пишет РБК.

Тройку регионов-лидеров по вакцинации как одной, так и двумя дозами лекарства от COVID-19 Белгородская область не покидала с конца мая, отмечает издание. Сейчас в регионе полностью привиты 38% жителей. Первый укол сделали 45% — 686,6 тыс. человек.

При этом издание отмечает, что за три недели темпы вакцинации россиян немного снизились. В то же время количество полностью привитых выросло почти в три раза по сравнению с результатами с середины по конец июля

В новую «тройку» вошла Московская область — обе прививки там сделали 32,43% населения. Москва оказалась на девятом месте по полной вакцинации с 28,45%.

«Антилидером» по вакцинации стал Дагестан — там первую дозу вакцины получили 10,41% населения, а вторую — лишь 7%.

Отмечается, что некоторые российских регионы не предоставили актуальные данные по вакцинации — Якутия и Тверская область.

В начале августа сообщалось, что в России есть 14 регионов, лидирующих по темпам прививочной кампании --в некоторых из них вакцину получили уже 70% взрослого населения.