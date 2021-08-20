ФСБ рассекретила имена жертв японского «Отряда 731»

ФСБ России опубликовали документы, в которых указаны имена советских военнопленных, попавших в 1930-1945 годах в японский плен и ставших жертвами отряд 731-й Квантунской армии, который создавал и испытывал бактериологическое оружие, сообщает РИА «Новости».

«Непокорные нашим японским интересам советские военнослужащие, содержавшиеся в лагере «Хогоин», физически нами истреблялись, причем такое истребление осуществлялось в 731-м химическом диверсионном отряде, в котором над обреченными к смерти советскими людьми предварительно производились различные опыты в целях испытания действия новых химических отравляющих веществ и бактериологических средств», — указано в допросе Кендзи Ямагиси, заместителя начальника концлагеря.

Отрядом 731 командовал генерал-лейтенант Сиро Исии, кроме советских военнопленных и гражданских лиц (в том числе детей) жертвами бактериологического оружия и пыток стали также жители Китая.

Сам Сиро Исии после войны был арестован американской оккупационной администрацией, однако в 1946 году он был освобожден от ответственности и получил от американцев иммунитет от преследования — взамен на данные о результатах исследований.