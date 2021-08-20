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Байден заявил о необходимости завершить эвакуацию из Афганистана до 31 августа

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Reuters

Президент Соединенных Штатов Джо Байден надеется завершить эвакуацию американских граждан из Афганистана до 31 августа, сообщает телеканал CBS со ссылкой на помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана.

«Президент привержен тому, чтобы каждый американец, который хочет покинуть Афганистан, выехал из Афганистана. Он верит, что мы сможем добиться этого к 31 августа», — заявил Салливан в эфире.

Ранее экс-канцлер Германии обвинил последних четырех президентов США в катастрофе в Афганистане.

15 августа радикальное движение «Талибан» (организация запрещена в России) объявило об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Сейчас талибы контролируют Кабула. Тысячи людей укрылись в аэропорту, пытаясь выбраться из страны.

Ухудшение ситуации с безопасностью в Кабуле привело к тому, что Пентагон увеличил число военных, чтобы попытаться поддержать порядок в аэропорту.

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События в Афганистане
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