В сети возмутились футболками «Kabul Skydiving Club» с падающими с самолета людьми

Футболки, издевающиеся над афганскими беженцами, которые упали с самолета ВВС США при попытке бежать, продаются в интернете за £12 ($16), сообщает Daily Mail.

По данным издания на «жуткие» футболки нанесена надпись «Kabul Skydiving Club, Est 2021» («Кабульский клуб парашютистов, основан в 2021»), рядом с ней — силуэты американского самолета C-17 и падающих с него людей.

Компания, выпускающая футболки, заявляет, что стремится производить одежду, которая «отражает последние тенденции». В анонсе продавцы говорят, что смерть «стала вирусной в интернете».

«Двое падают падают с неба, из самолета, всем нам больно. Футболка изначально не задумывалась смешная. В политическом аспекте это имеет собственное значение, но, в конце концов, все зависит от того, как вы к этому относитесь», — говорят производители.

Пользователи социальных сетей обратили внимание на товар — многих возмутила жестокость и «насмешка» такого характера. К тому же, футболки можно легко купить у известных онлайн-продавцов.

По словам пользователей Twitter, сейчас такие футболки можно купить как минимум на «полдюжины сайтов», включая онлайн-площадку для продаж Etsy.

После заявлений соцсетях представитель Etsy заявил, что товары были удалены, так как они нарушают правила Etsy в отношении нераспространения насилия.

«Пока афганцы бегут и цепляются за самолеты от отчаяния, кто-то решил извлечь выгоду из боли и страданий с помощью этой отвратительной футболки» — написала другая девушка.

Ранее появились кадры, на которых запечатлены несколько человек, падающих с улетающего из Кабула самолета.

Самолет с позывным REACH885, который приземлился в аэропорту Кабула 16 августа, занимался перевозкой оборудования и припасов для морской пехоты США, охранявшей аэропорт. По словам членов экипажа, после посадки к их самолету направились несколько сотен афганцев. Самолет не успели разгрузить, экипаж подал запрос на взлет, однако до этого люди сумели забраться на стойки шасси и внутрь самолета.

В свою очередь, постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что «друзья и союзники» США не виснут на самолетах.