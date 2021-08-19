Пророссийского правозащитника в Казахстане приговорили к 7 годам тюрьмы

Суд Ауэзовского района Алма-Аты дал 7 лет лишения свободы правозащитнику Ермеку Тайчибекову. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на его адвоката Галыма Нурпеисова.

Тайчибеков известен своими пророссийскими взглядами и выступлениями в пользу защиты русского языка. Суд признал фигуранта виновным в разжигании межнациональной розни.

«Он был предан суду по статье... разжигание национальной розни с использованием СМИ. Сегодня был оглашен приговор — 7 лет строгого режима», — уточнил защитник обвиняемого.

Как добавил Нурпеисов, Тайчибекова задержали в сентябре прошлого года. Тогда завели дело из-за его интервью интернет-СМИ, где мужчина говорил про массовые беспорядки в Кордайском районе Жамбылской области, произошедшие в феврале.

«В этих интервью он дал свою оценку этим событиям. Эксперты сказали, что там имеются признаки разжигания (возбуждения) межнациональной розни», — обратил внимание адвокат.

Тайчибеков до этого был судим по статье о возбуждении национальной розни. В 2015 году он был приговорен к четырехлетнему тюремному сроку. Однако правозащитник вышел из колонии досрочно в 2017 году.

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