Хинштейн объяснил, как будут выявлять русофобов для запрета им въезда в Россию

Российские власти будут закрывать въезд в страну иностранцам-русофобам по факту заявлений от граждан и общественных организаций, рассказал «Газете.Ru» депутат Госдумы Александр Хинштейн, комментируя новый законопроект.

«Нарушения необязательно могут быть на поверхности. Могут граждане обращаться. Мы не обсуждали еще с коллегами из МВД механизм мониторинга, но сегодня у нас существует достаточное число общественных организаций, как в России, так и за рубежом, которые подобный мониторинг в состоянии вести — информировать власти о возмутительных случаях. Договариваться с ними не надо — общественники сами с удовольствием будут это делать. И МВД будет проводить проверку по факту заявления и в случае подтверждения информации закрывать въезд в Россию», — сообщил глава комитета Госдумы по информполитике, информтехнологиям и связи.

Также фиксировать нарушения будут консулы.

«Когда человек будет обращаться за визой, у консульских учреждений, органов миграции будет возможность элементарно проверить информацию о заявителе, забив в интернет и обнаружив, есть ли у него такого рода высказывания или нет», — отметил Хинштейн.

Он подчеркнул, что во внимание будут браться только противоправные действия, совершенные публично.

«Если кто-то делает противоправные заявления на кухне или с женой под одеялом — это его личное дело. Если же человек делает это публично, то есть противоправное действие имеет следы, которые можно зафиксировать, и российские власти об этом узнают, то это будет основанием для закрытия въезда», — пояснил он.

При этом оповещать заранее иностранцев о запрете на въезд в страну власти не будут.

«Просто развернут на границе, если речь идет о безвизовом въезде. Если о визовом, то просто не выдадут документ», — добавил Хинштейн.

Вместе с тем он подчеркнул, что нарушившие закон иностранцы смогут вернуть возможность въехать в Россию.

«Если человек раскаялся и загладил свою вину, то допускается возможность снятия запрета на въезд. Решение принимается подразделениями по миграционной работе органов внутренних дел», — прояснил парламентарий.

Напомним, что разработанным законопроектом предлагается внести изменения в ФЗ «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ» и расширить основания для запрета въезда в страну. Авторы предлагают запретить посещать Россию иностранцам, провоцирующим ненависть и вражду, унижающим людей по национальному, расовому, религиозному и языковому признакам. Кроме того, основанием отказать во въезде в страну станет оскорбление памяти защитников отечества, унижение чести и достоинства ветеранов ВОВ, осквернение символов воинской славы России, а также уничтожение или повреждение воинских захоронений, памятников и мемориалов.

Под действие закона также подпадает распространение ложных сведений об СССР в годы Второй мировой войны и ее ветеранах, а также демонстрация и изготовление нацистской либо экстремистской символики, отрицание итогов Нюрнбергского процесса и одобрение преступлений нацистов.