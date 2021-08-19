Эксперты рассказали, влияет ли «Спутник V» на репродуктивное здоровье

Вакцина от коронавируса «Спутник V» не влияет на репродуктивные функции мужчин и женщин. Об этом сообщила пресс-служба Центра акушерства, гинекологии и перинатологии им. Кулакова, передает «Интерфакс».

«Не отмечено негативного влияния вакцины на функцию яичников у женщин, в том числе у женщин позднего репродуктивного возраста (старше 37 лет), и на сперматогенез у мужчин», — отметили в пресс-службе.

Отмечается, что в исследовании приняли участие 200 мужчин и 200 женщин фертильного возраста.

Ранее директор центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакцина от коронавируса «Спутник V» не может повлиять на ДНК человека.

Он также заявил, что огромное количество ученых занимаются изучением COVID-19, но известно о нем далеко не все. По его словам, уже есть данные о том, что инфекция очень глубоко проникает в регуляторный механизм иммунной системы человека, что и вызывает у некоторых людей тяжелые последствия.

Также Гинцбург подчеркнул, что вакцина «Спутник V» за год подтвердила свое качество.