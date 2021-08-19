Столичная прокуратура проверит историю о домогательствах экс-посла Швейцарии к россиянке

Московская прокуратура начала проверку материалов в отношении бывшего посла Швейцарии в России Ива Россье после того, как экс-сотрудница посольства Наталья Полуэктова обвинила его в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя россиянки Александра Добровинского.

«Басманная межрайонная прокуратура начала проверку материалов дела для дальнейшего возбуждения уголовного дела. Надеюсь, бывший посол наденет швейцарские часы, возьмет с собой швейцарский сыр и шоколад и приедет в Москву дать показания, и на этот раз скажет правду», — заявил он.

По данным агентства, Полуэктова рассказала о харассмейте со стороны дипломата в рамках другого уголовного дела. Ее обвинили в том, что она на поддельных медицинский страховках обманула посольство Швейцарии на 4,5 млн рублей. Защита девушки утверждает, что она стала жертвой ложных обвинений, так как пыталась рассказать о домогательствах со стороны Россье. В ответ МИД Швейцарии назвал ее заявление клеветой.

В июле 2021 года из-за аналогичных обвинений, по данным молдавских СМИ, из России был отозван посол Молдавии Владимир Головатюк. Предположительно дипломат домогался неизвестную девушку в отеле, однако ей удалось оттуда сбежать.