Россиянин забыл во дворе чемодан с 15 млн рублей

Житель Биробиджана забыл во дворе дома чемодан с 15 млн рублей, передает управление МВД России по Еврейской автономной области.

Чемодан стоял несколько часов без присмотра и вызвал подозрение. Правоохранители решили осмотреть его. Внутри оказались несколько миллионов, планшет и личные вещи.

Владелец багажа был обнаружен в скором времени. Он объяснил, что утром торопился в командировку, вышел из подъезда, поставил чемодан рядом с машиной, отвлекся на телефонный звонок, сел в автомобиль и уехал. Когда мужчина обнаружил пропажу, то позвонил жене. Женщина выглянула в окно и увидела рядом с чемоданом полицейских.

«Семейную пару пригласили в МОМВД России «Биробиджанский» и вручили потерянное имущество. Пострадавшие от души поблагодарили блюстителей порядка и пообещали внимательно следить за своим имуществом», — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что мужчина в Москве забыл в такси пакет более чем с 1 млн рублей.