Православные верующие празднуют Яблочный Спас

Православные верующие отмечают праздник Преображения Господня, более известный как Яблочный Спас.

Согласно священному писанию, апостолы Петр, Иаков и Иоанн по пути в Галилею вместе с Иисусом Христом поднялись на гору помолиться, тогда они впервые увидели преображенного Христа, представшего перед ними в божественном облике. В Библии говорится, что в этот момент к Спасителю явились древние пророки Моисей и Илия.

В память об этом событии и был установлен праздник, который ежегодно проводится 19 августа.

В Яблочный Спас принято участвовать в церковной молитве, освещать яблоки, также можно сходить на кладбище и почтить память усопших родственников.

Ранее церковный публицист, протоиерей Максим Первозванский призвал верующих не отмечать Ивана Купалу.