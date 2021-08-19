В Минздраве назвали ограничение для вакцинации ВИЧ-инфицированных

Главный внештатный специалист по ВИЧ-инфекции Минздрава России Алексей Мазус рассказал о единственном ограничении для вакцинации от коронавируса пациентов с ВИЧ. Его слова приводит ТАСС.

Эксперт посоветовал всем людям с ВИЧ-инфекцией привиться от коронавируса вне зависимости от схемы антиретровирусной терапии, уровня иммунного статуса и (или) вирусной нагрузки.

«Единственно возможное ограничение существует для ВИЧ-инфицированных пациентов, начинающих антиретровирусную терапию (АРТ), которым рекомендуется отложить вакцинацию на четыре недели от момента начала приема АРТ», — уточнил он.

Ранее «Коммерсантъ» писал, что в Петербурге люди с ВИЧ столкнулись с отказами в вакцинации от коронавируса. Сообщалось, что пациентов с ВИЧ-статусом принимают на вакцинацию только при наличии разрешения от инфекциониста и справки, что препараты антиретровирусной терапии не взаимодействуют с вакциной. Об аналогичных случаях еще в июне заявляли ВИЧ-инфицированные, проживающие в Москве.