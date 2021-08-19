«Спутник V» модифицировали под штамм «дельта»

Руководитель центра им. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург заявил, что создатели вакцины «Спутник V» модифицировали препарат для борьбы против штамма «дельта». Об этом сообщает «Интерфакс».

Он подчеркнул, что «в холодильнике уже находится сделанная конструкция вакцины». Но добавил, что пока рано говорить о степени эффективности нового варианта препарата.

«Все начали делать вакцину на основе последовательности «дельта»-штамма, а будет ли она лучше (уже существующих препаратов) против «дельта»-штамма, априори никто сказать не может», — отметил Гинцбург.

Он также добавил, что «Спутник Лайт» может послужить бустером для увеличения эффективности вакцины компании Pfizer/BioNTech от штамма «дельта».

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что Эффективность российской вакцины «Спутник V» против дельта-штамма коронавирусной инфекции составляет примерно 83%.

По его словам, препарат более чем на 95% защищает против тяжелых случаев COVID-19. Вакцина остается эффективной и продолжает работать, отметил министр.