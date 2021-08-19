Экс-сотрудник КГБ рассказал об утечках секретных сводок для Горбачева

Секретные сводки о положении дел в СССР, которые в конце 1980-х годов ежеквартально составлял Комитет государственной безопасности (КГБ) для генсека ЦК КПСС Михаила Горбачева, оказывались в распоряжение агентов иностранных государств. Такое заявление сделал бывший сотрудник КГБ, полковник в отставке Юрий Кобяков в статье для журнала «Национальная оборона».

По словам бывшего сотрудника спецслужбы, подготовкой документов занималась группа высококвалифицированных аналитиков.

Он отметил, в данных сводках содержалась реальная картина обстановки в стране во всех ее аспектах, говорилось об ошибках и недостатках в работе властных структур, а также отражались данные о факторах и неформальных группировках, которые представляли потенциальную угрозу советской власти социалистическому строю.

«Следует отметить, что весь объем поступавшей и проанализированной в КГБ СССР информации давал основание сделать однозначный вывод – в те годы объективных причин для неминуемого развала СССР как одной из сверхдержав не было», — продолжил Кобяков.

Он также заявил, что многие возникавшие в Советском Союзе проблемы были очень серьезными, однако они не были фатальными для судьбы страны при одном условии – принятии высшим руководством, включая Горбачева, своевременных и адекватных мер по стабилизации обстановки в государстве. Но этого не происходило, указал экс-офицер КГБ.

При этом целый ряд признаков свидетельствует о том, что содержание подобных сводок становилось известно тем, кто был заинтересован в ослаблении и развале СССР.

Кобяков заключил, что это давало агентам из западных стран «возможность принимать меры» по активному созданию «пятой колонны». В связи с этим председатель КГБ Владимир Крючков принял решение прекратить подготовку таких сводок.

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