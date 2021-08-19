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Афганцы призвали США ускорить эвакуацию

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Tamana Sarwary/AP

Граждане Афганистана, которым угрожает наибольший риск со стороны талибов (организация запрещена в России), направили обращение в администрацию президента США Джо Байдена с просьбой организовать им доступ на эвакуационные рейсы. Об этом сообщает Associated Press.

В публикации подчеркивают, что среди обратившихся были образованные молодые женщины, бывшие военные переводчики Соединенных Штатов и других граждане Афганистана. Отмечается, что многие из них находятся в опасности из-за их работы с американцами и различными организациями США.

В обращении они просят, чтобы Вашингтон сократил бюрократизм, который мешает организовать необходимые допуски на эвакуационные рейсы. Иначе для тысяч афганцев это может обернуться летально, особенно после вывода всех войск из страны.

Руководитель американской программы международной помощи беженцам Ребекка Хеллер рассказала, что около 100 тыс. афганцев пытались добиться эвакуации по визовой программе США для предоставления убежища.

Она подчеркнула, что за последние два дня талибы уже убили пять афганских переводчиков за то, что те ранее работали с американцами.

Ранее Байден заявил, что США могут сохранить свой воинский контингент в Афганистане даже после 31 августа, если к этому моменту не удастся эвакуировать из страны всех американских граждан.

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