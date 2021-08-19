Биологи объяснили тягу людей к алкоголю

Шведские ученые в рамках исследования обнаружили в головном мозге человека нервные клетки, отвечающие за решение об употреблении алкоголя, даже если благоразумнее было бы этого не делать. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Science Advances.

Биологи из Университета Линчепинга организовали нейробиологическое исследование на грызунах. В первую очередь они определили тех животных, которые были склонны к компульсивному потреблению алкоголя, а потом проанализировали особенности их нейронных сигналов.

Сначала грызуны нажимали на рычаг, после чего они получали немного алкоголя. Потом условия изменились: нажатие на рычаг приводило к удару током.

В исследовании указывается, что треть животных продолжили выполнять задачу и получать разряды электричества, в то время как остальные перестали это делать.

Благодаря этому, ученым удалось выявить у грызунов нервные клетки, которые проявляли активность перед нажатием на рычаг.

Ранее ученые из Университета Аделаиды в Австралии заявили, что употребление вина несет минимальный риск для сердечно-сосудистой системы по сравнению с другими алкогольными напитками.