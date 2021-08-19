Россия спецрейсом вывезет часть дипмиссии и афганцев с гражданством РФ во второй половине августа

В 20-х числах августа Россия может направить в Кабул спецрейс для вывоза части сотрудников российской дипмиссии и этнических афганцев — граждан России и обладателей разрешений на проживание в РФ. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на российские и афганские дипломатические источники.

Отмечается, что сейчас происходит согласование рейса.

«Мы только определились, что он в принципе будет. Опять же это происходит на уровне обсуждений — борт планируется отправить на 20-е числа августа», — заявил источник издания.

Газета сообщает, что после смены власти в Афганистане «многие уроженцы республики с российскими документами - а кто-то и с авиабилетами - пытаются вернуться в РФ, среди них есть и женщины с детьми». Но сделать это без посторонней помощи они не могут.

Ранее посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов сообщил, что провел в Кабуле позитивную и конструктивную встречу с представителями движения «Талибан» (организация запрещена в России).

15 августа радикальное движение «Талибан объявило об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Сейчас талибы контролируют Кабула. Тысячи людей укрылись в аэропорту, пытаясь выбраться из страны.