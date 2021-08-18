Во Львове четверо темнокожих мужчин убили козу в парке и зажарили ее на костре

На Украине во Львовском ландшафтном парке «Вознесение» четверо темнокожих мужчин зарезали кожу и зажарили ее на костре на глазах у отдыхающих. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба патрульной полиции Львовской области.

«Сегодня после обеда патрульные третьего батальона получили вызов в парк «Вознесение» о том, что иностранцы хотят зарезать козу и повели ее в заросли. По словам заявителя, в руках у них были ножи. Сразу на место происшествия прибыли патрульные. Осмотрев окрестности, полицейские обнаружили четырех иностранцев, которые жарили козу на открытом огне», — говорится в сообщении.

Как сообщает полиция, в результате были задержаны мужчины в возрасте 24, 26, 30 и 34 лет. Теперь им грозит ответственность за жестокое обращение с животными по ч. 3 ст. 299 Уголовного кодекса Украины или по ч. 2 ст. 89 Кодекса административных правонарушений.

Сами мужчины с ходе разговора с правоохранителям заявили, что специально купили козу в деревне под Львовом, чтобы съесть.

Ранее в Великобритании за похожий проступок подвергся критике телеведущий и шеф-повар Гордон Рамзи. Он отправился в Новую Зеландию, где прямо в эфире убил из винтовки горного козла и приготовил его. Многие зрители оставили негативные комментарии, в которых отметили, что такие как Рамзи уничтожат всю планету.