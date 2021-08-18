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Охотник из США заплатил $30 тысяч, чтобы убить льва из лука

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pixabay.com

Охотник из США убил льва из лука в национальном парке Зимбабве, пишет The Sun.

Возмущенные защитники прав животных идентифицировали мужчину и выложили в сети его имя и адрес, а также назвали охотничью компанию и таксидермическую фирму, к услугам которых прибегал предполагаемый убийца льва — терапевт Филипп Смит из Миссури. Будучи активным охотником, ране он сообщал, что «его цель — убить хотя бы по одному представителю всех видов крупных североамериканских зверей».

В своем блоге в 2019 году мужчина рассказывал об убийстве белого медведя на севере Канады. Сам себя он называл «страстный охотник с луком».

Льва Мопане перед убийством выманили из прайда.Возглавлявший сразу два львиных прайда лев, по информации экологов, умирал от ранения более суток. Экоактивисты полагают, что после убийства лидера, группы львов, которые он возглавлял, станут гораздо более уязвимыми.

Сафари-тур с реальным убийством животных стоит обычно несколько десятков тысяч долларов. Так, компания Big Game Sasfris предлагала экскурсию с включенной охотой на Мопане еще в декабре 2020 года.

При этом, в Зимбабве охота на крупных млекопитающих разрешена везде, кроме заповедников и национальных парков.

«Охота разрешена, поэтому к чему весь этот разговор. Если животному есть шесть лет, то все легально», — заявил Тинаше Фараво из зимбабвийского Управления по надзору за природой.

В 2015 году убийство льва в Зимбабве вызвало большой резонанс. Тогда лев Сесил, самый знаменитый лев Зимбабве, объект изучения Оксфордского университета, был застрелен американским дантистом Уолтером Палмером, заплатившим за охоту на охраняемого государством льва $55 тыс.

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