Советник Кадырова считает талибов* «красавчиками»

Советник главы Чечни Рамзана Кадырова по религиозным делам Адам Шахидов, отвечая на комментарий одного из пользователей к посту в своем Instagram, назвал представителей движения «Талибан» (организация запрещена в России) красавчиками.

«Матуридиты-ханафиты всегда красавчики», — написал он.

В этом посте советник главы Чечни призвал понять позицию ахлю-сунна. Также в своей социальной сети он критиковал позицию ваххабитов, с которыми талибы находятся в идеологических противоречиях.

15 августа движение «Талибан» объявило об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Его представители взяли под контроль государственное телевидение в Кабуле и в своем обращении призвали граждан к спокойствию.

Сообщалось, что боевики уже начали устанавливать свои порядки. При этом местное население поделено: есть как сторонники радикальных исламистов, так и желающие любой ценой покинуть страну.