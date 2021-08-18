Ситуацию с лесными пожарами в Якутии удалось переломить

Первый замглавы МЧС России Александр Чуприян заявил, что пожарным удалось переломить ситуацию с лесными возгораниями в Якутии.

«Сегодня на утреннем (оперативном) штабе было окончательно принято решение, что мы не просто стабилизировали обстановку, а ее уже кардинально переломили», — сказал он в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Чуприян добавил, что главной причиной возникновения лесных пожаров в Якутии стал человеческий фактор: безалаберность, безответственность и иногда просто наплевательское отношение к собственной земле.

По данным федеральной Авиалесоохраны, на утро 18 августа в регионе действует 67 пожаров на землях лесного фонда на площади 1 351 271 га, а также пожар площадью 20 110 га в природном парке «Ленские столбы».

Ранее глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николев назвал ситуацию с пожарами «битвой за тайгу».