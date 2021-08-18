Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #События в Афганистане #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Ведущая «Динамо ТВ»: Бузова поняла, что можно сделать скандал в эфире — и... 10:20
Жителям Челябинска советуют не выходить на улицу после выброса сероводорода 10:20
Власти хотят обязать брокеров делиться данными о клиентах 09:56
В УАФ объяснили назначение тренера, сменившего Шевченко в сборной Украины 09:56
Захарова назвала шокирующей реакцию Запада на события в Афганистане 09:51
Экс-одноклубник Миранчука рассказал о попытке нападения на него тренера... 09:42
В аварии с начальником отдела ГИБДД на алтайской трассе погибли два... 09:33
Шойгу: человечество семимильными шагами идет к собственной гибели 09:30
В Челябинске фиксируют снижение концентрации сероводорода после выброса 09:17
Родственники погибших в авиакатастрофе с вертолетом Ми-8 на Камчатке... 09:16

ФСБ задержала двух главарей и трех боевиков «Хизб-ут Тахрир»* в Крыму

Прослушать новость
Остановить прослушивание

Сотрудники ФСБ задержали в Крыму двух главарей и трех боевиков террористической организации «Хизб-ут Тахрир»*, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

«Сотрудниками Федеральной службы безопасности РФ во взаимодействии с подразделениями Министерства внутренних дел и Федеральной службы войск национальной гвардии РФ в Республике Крым пресечена деятельность ячейки международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами (организация запрещена в России)», задержаны 2 главаря и 3 ее активных участника», — рассказали в ФСБ.

По данным силовиков, задержанные занимались пропагандой радикального ислама среди мусульманского населения Республики Крым. По местам проживания задержанных также была обнаружено большое количество запрещенной литературы и пропагандистских материалов «Хизб ут-Тахрир», а также средства связи и риалов «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (организация запрещена в России) и электронные носители информации.

Ранее в Крыму были задержаны пять подозреваемых в участии в «Хизб ут-Тахрир*».

(Организация запрещена в России решением Верховного суда РФ в 2003 году)

Поделиться:
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
«Современный формат»: когда в России заменят паспорт на пластиковую карту
Шадаев: до конца года будет принято решение о замене бумажного паспорта на смарт-карту
Пикапы Toyota и мотоциклы. На чем талибы* захватили власть в Афганистане
Талибан* вошел в Кабул на пикапах Toyota Hilux
«Самым интересным была вода»: почему «Луна-24» опередила свое время
45 лет назад советская станция последний раз села на Луну
Шойгу: человечество семимильными шагами идет к собственной гибели
Талибы* потребовали сдать оружие, которое находится на руках у граждан Афганистана
Курс евро опустился до 86 рублей впервые с конца июня
Власти хотят обязать брокеров делиться данными о клиентах
Новости и материалы
Ведущая «Динамо ТВ»: Бузова поняла, что можно сделать скандал в эфире — и сделала
Жителям Челябинска советуют не выходить на улицу после выброса сероводорода
В УАФ объяснили назначение тренера, сменившего Шевченко в сборной Украины
Захарова назвала шокирующей реакцию Запада на события в Афганистане
Экс-одноклубник Миранчука рассказал о попытке нападения на него тренера «Аталанты»
В аварии с начальником отдела ГИБДД на алтайской трассе погибли два человека
В Челябинске фиксируют снижение концентрации сероводорода после выброса
Родственники погибших в авиакатастрофе с вертолетом Ми-8 на Камчатке опознали их тела
Россия могла бы стать четвертой в медальном зачете ОИ-2020, если бы не изменения МОК
Эксперт развеял миф о безопасности iOS
Стали известны причины конфликта между хавбеком «Краснодара» и клубом
Подсчитанные в картофеле доходы россиян снизились
Украинская теннисистка провоцировала трибуны после победы над американкой
Трамп заявил, что не может рассказывать о планах участвовать в следующих выборах
Вернувшихся из-за границы москвичей оштрафовали на 20 млн рублей за отсутствие ПЦР-тестов
Тилль Линдеманн станет хедлайнером «Спасской башни» в Москве
Форвард «Барселоны» поставил ультиматум клубу
Депутат из Красноярского края Закалин погиб, сорвавшись с вулкана на Камчатке
Все новости
«Мы бы подписали себе смертный приговор»: почему в Кабуле забыли украинцев и грузин
На базе в Афганистане остаются сотни иностранцев, которые не могут вылететь из страны
«Самолет упал за 45 секунд, это катастрофически быстро»
Эксперт: у упавшего Ил-112В не сработала система пожаротушения двигателя
Исламский богослов, дипломат и сын основателя: что известно о лидерах талибов*
Кто привел «Талибан*» к захвату Афганистана
Преступление без срока давности: что ждет Боба Дилана после обвинения в растлении
Боба Дилана обвинили в сексуальном насилии над 12-летней
Вакцинация и изменения ЕГЭ: какие вопросы родители зададут министру просвещения
В Национальной родительской ассоциации назвали темы встречи с Кравцовым
Каршеринг стал более аварийным
Количество ДТП с машинами в краткосрочной аренде увеличилось на 33%
Коммунисты предложили вернуть прежний пенсионный возраст
В Госдуму внесли законопроект о снижении возрастного ценза для назначения пенсии
«Войны больше не будет». Главное о первой пресс-конференции талибов*
Талибы* пообещали запретить наркотики и не атаковать другие страны
«Адекватные мужики» или террористы
Какие страны могут признать режим талибов* в Афганистане
«Никого не оправдывает»: зачем в спектакль по Достоевскому ввели казанского убийцу
Спектакль про стрельбу в Казани не покажут в театре Российской армии
Новые штаммы и слабый иммунитет: почему COVID-19 поражает неоднократно
Медики рассказали, можно ли заразиться COVID-19 больше двух раз за год
«Блокирует коронавирус». В России появится пятая вакцина от COVID-19
Глава Роспотребнадзора сообщила, что пятая вакцина от коронавируса «на подходе»
Умер Михаил Красинец — владелец крупнейшей коллекции автомобилей из СССР
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях