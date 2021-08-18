ФСБ задержала двух главарей и трех боевиков «Хизб-ут Тахрир»* в Крыму

Сотрудники ФСБ задержали в Крыму двух главарей и трех боевиков террористической организации «Хизб-ут Тахрир»*, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

«Сотрудниками Федеральной службы безопасности РФ во взаимодействии с подразделениями Министерства внутренних дел и Федеральной службы войск национальной гвардии РФ в Республике Крым пресечена деятельность ячейки международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами (организация запрещена в России)», задержаны 2 главаря и 3 ее активных участника», — рассказали в ФСБ.

По данным силовиков, задержанные занимались пропагандой радикального ислама среди мусульманского населения Республики Крым. По местам проживания задержанных также была обнаружено большое количество запрещенной литературы и пропагандистских материалов «Хизб ут-Тахрир», а также средства связи и риалов «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (организация запрещена в России) и электронные носители информации.

Ранее в Крыму были задержаны пять подозреваемых в участии в «Хизб ут-Тахрир*».

(Организация запрещена в России решением Верховного суда РФ в 2003 году)