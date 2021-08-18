Шойгу: человечество семимильными шагами идет к собственной гибели

Министр обороны России и президент Русского географического общества (РГО), генерал армии Сергей Шойгу заявил, что из-за нерационального расходования ресурсов природы человечество вскоре может погибнуть, сообщает журнал «Вокруг света».

«Выскажу мысль, которая, думаю, многим не понравится. Мне кажется, человечество семимильными шагами идет к собственной погибели. И причина тому — безудержное стремление к потреблению», — считает Шойгу.

Президент РГО привел в пример собственный опыт и опыт своего деда, который был охотником.

«Я вспоминаю моего деда, охотника. Вот он пошел в тайгу, добыл зверя. Мог бы добыть еще, но нет. Потому как знает: он столько мяса не съест, а на следующий год зверя будет меньше. Это правила, созданные не бюрократией, а укладом жизни», — рассказал Шойгу.

Он указал на уклад жителей Сибири, как на пример бережливого расходования ресурсов, отметив, что в этом вопросе нет различий в национальностях.