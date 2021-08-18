Депутат из Красноярского края Закалин погиб, сорвавшись с вулкана на Камчатке

Депутат горсовета Железногорска Андрей Закалин погиб, сорвавшись с вулкана Ключевская сопка на Камчатке, сообщает Telegram-канал 112.

Уточняется, что мужчина оступился при спуске с ледника и упал со склона, пролетев вниз около километра. Инцидент произошел, когда чиновник в составе тургруппы находился на высоте около 4200 метров.

Друг Закалина, вице-спикер Заксобрания края Алексей Кулеш, опубликовал в своем Telegram-канале сообщение о том, что Закалин погиб.

«Коллега, друг, добрый и отзывчивый человек. Андрей Закалин. Погиб. Нам всем кажется, что мы будем жить вечно. Что сухие сводки спасателей не про нас. Увы. Андрей жил полной жизнью, не экономил себя «на потом». Светлая память», — написал Кулеш.

Ранее сообщалось, что вечером 17 августа на высоте свыше четырех тысяч метров на вулкане Ключевской участники тургруппы оступились при спуске с ледника — туристы пролетели вниз около 1 км и выжили.

Ключевская сопка — наиболее высокий действующий вулкан Евразии, его абсолютная высота около 4750 метров.