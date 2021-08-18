Сильный выброс сероводорода произошел в Челябинске

Выброс сероводорода был зафиксирован в Металлургическом районе Челябинска в ночь на 18 августа, сообщили в региональном Минэкологии.

«Мы оперативно отправили передвижную лабораторию для подтверждения полученных данных. Все материалы по превышению будут переданы в надзорные органы для проведения проверочных мероприятий, установления всех причин и наказания виновных в рамках административного расследования», — написал замминистра экологии Виталий Безруков в Telegram.

Чиновник предупредил, что в некоторых районах города может ощущаться сильный запах сероводорода или схожий с запахом «канализации».

С учетом жаркой и безветренной погоды в Минэкологии дали рекомендации предприятиям понизить выбросы, а городской мэрии — усилить полив улиц.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге произошел «выброс химического вещества». СМИ сообщали о взрыве в промзоне, однако в МЧС не подтвердили эту информацию.