Американец попал в Книгу рекордов Гиннесса из-за туалетной бумаги

Американец из штата Айдахо продержал на голове 101 рулон туалетной бумаги и установил мировой рекорд, сообщает United Press International.

Дэвид Раш , побивший за свою жизнь более 200 рекордов Гиннеса, сказал, что испытание с рулонами были более сложным, чем его предыдущие рекорды по балансировке.

Раш рассказал, что было несколько неудачных попыток, прежде чем он решил, что лучшая форма для «укладки» — это пирамида на вершине перевернутой пирамиды.

«Это означает, что любой дисбаланс в распределении веса или прочности рулона приводит к опрокидыванию стопки... Любая корректировка баланса должна производиться медленно и равномерно, так как рулоны туалетной бумаги не были плотно скреплены», — написал Раш у себя в блоге.

В начале августа Раш побил еще один рекорд, продержав 19 стаканов — они стояли на перекладине у него во рту.

Ранее сообщалось, что женщина открыла рот на 6,5 см и попала в Книгу рекордов Гиннеса.