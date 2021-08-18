В Роспотребнадзоре рассказали, когда коронавирус станет сезонным заболеванием

Коронавирус станет сезонным заболеванием, когда коллективный иммунитет достигнет 80%, так как в этом случае вирус будет меньше меняться. Об этом заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов, сообщает РИА «Новости».

По его словам, ученые уже обладают основными сведениями о COVID-19, однако вирус постоянно меняется. По этой причине еще рано говорить о том, что в его изучении поставлена точка.

Горелов пояснил, что, вирус приобретает новые свойства при изменении и из-за этого во многих странах, включая Россию, осуществляется постоянный мониторинг циркуляции различных генотипов, принципиально отличающихся друг от друга.

Поэтому до тех пор, пока не сформируется коллективный иммунитет, коронавирус будет оставаться в центре внимания, заключил эпидемиолог.

Ранее первый заместитель министра здравоохранения России Виктор Фисенко заявил, что коллективный иммунитет будет достигнут в ближайшие несколько месяцев.