Спасатели в Абхазии эвакуировали двух российских туристов с горного перевала

Спасатели МЧС Абхазии эвакуировали с горного перевала Химса двух российских туристов с травмами. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В публикации отмечается, что туристы были доставлены вертолетом в Сухум, а затем госпитализированы.

Представители пресс-службы МЧС Абхазии подчеркивают, что у туристов были выявлены переломы ног.

Отмечается, что российская туристическая группа из 14 человек находится на перевале Химса около двух недель. Туристы обратились к спасателям с просьбой об эвакуации двух своих товарищей.

В ведомстве добавили, что это уже третья группа туристов на перевале Химса, которой понадобилась экстренная помощь спасателей МЧС нынешним летом.

Ранее в Абхазии спасли двух российских туристов, попавших в снежный плен в горах страны.

Туристов из Москвы обнаружили в районе каньона Хашупсе. Отмечается, что они не смогли вовремя спуститься вниз из-за сильного снегопада. Лишь спустя три дня после выхода на маршрут пропавшие смогли подать сигнал в республиканский МЧС.