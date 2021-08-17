Отец не поступившей на бюджет МГУ девятилетней москвички готов оплатить обучение

Отец девятилетней Алисы Тепляковой, сдавшей ЕГЭ и экзамены в МГУ имени М.В. Ломоносова, готов оплатить обучение дочери. Об этом он заявил телеканалу «Рен ТВ».

«Списки не видели, их много. Но если даже нас не будет в списках на бюджет - пойдем в любом случае на договор», — сказал Евгений.

Он отметил, что экзамен по биологии в МГУ девочка сдала на 48 баллов.

Ранее сообщалось, что Алисе Тепляковой не удалось поступить на бюджетное отделение психологического факультета МГУ.

До этого ректор учебного заведения заявлял, что у него большой опыт приема абитуриентов и что он видел подростков, которые поступали в МГУ в 14-15 лет. На факультете психологии, в свою очередь, сказали, что готовы ее зачислить в случае успешного прохождения вступительных испытаний.

Алиса Теплякова уже сдала ЕГЭ и получила аттестат за 11 класс. При этом аттестат за девятый класс она получила в 7 лет, после чего сдала предметы за 11 класс.