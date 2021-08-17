Скорая в Самаре отказалась везти умирающего обездвиженного мужчину в больницу

В Самаре приехавшая на вызов врач скорой помощи отказалась везти в больницу умирающего обездвиженного мужчину, который страдал от туберкулеза позвоночника. Об этом сообщила kp.ru его мать.

Она рассказала, что к своим 37 годам Михаил Ланцов пережил уже три операции, болезнь поразила 29 из 34 его позвонков. Последние шесть лет он не мог двигаться. Примерно раз в год у него бывали приступы, с которыми стало все сложнее справляться.

Во время последнего такого эпизода его мать вызвала скорую помощь. Приехавшая к ним молодая врач призналась, что работает уже 24-й час. Выслушав историю болезни, она сказала, что не знает, чем помочь умирающему мужчине и не видит смысла везти его в больницу.

Он провел в конвульсиях еще несколько часов, после чего приехавшая к утру скорая помощь зафиксировала его смерть.

До этого подобная ситуация произошла в Самарской области: сотрудники паллиативной службы отказались везти в больницу умирающего ребенка с синдромом Тея-Сакса. Матери ребенка заявили, что они «не занимаются вопросами транспортировки» грузов.