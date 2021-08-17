Залезшие в квартиру мужчины отрезали уши нижегородцу

Двое мужчин забрались в одну из квартир Нижнего Новгорода и покалечили владельца жилплощади, отрезав уши ножом. Об этом сообщает «КП» со ссылкой на правоохранительные органы.

Отмечается, что инцидент произошел в деревне Елисеево Семеновского района.

«Двое мужчин взломали входную дверь и проникли в дом 54-летнего местного жителя. Между ними возник конфликт. Незваные гости напали на хозяина, избили и отрезали ножом уши», — рассказал собеседник издания.

В публикации подчеркивается, что пострадавшему удалось сбежать из квартиры. После этого он всю ночь прятался в лесу, а утром отправился в ближайший медпункт.

В пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области подчеркнули, что личности подозреваемых уже установлены. Ими оказались местные жители, которые знакомы с потерпевшим.

Причиной конфликта стало то, что один из налетчиков заподозрил потерпевшего в краже его вещей, отмечают в публикации.

В правоохранительных органах добавили, что против нападавших возбуждено уголовное дело. Им грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее жительницу Нижнего Новгорода обвинили в убийстве третьего по счету сожителя.