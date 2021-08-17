СМИ: погибли или пострадали в аэропорту Кабула не менее 30 человек

В результате давки и стрельбы в аэропорту Кабула погибло или пострадало от 30 до 40 человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой а телеканал Tolo News.

В сообщении приводятся слова одного из командиров движения «Талибан» (организация запрещена в России), который призвал жителей Афганистана не пытаться зацепиться за самолеты иностранцев, говоря о том, что, если они будут оставаться в домах, то будут в безопасности.

С приходом талибов (организация запрещена в России) в столице Афганистана, по сообщениям СМИ, царит хаос. Десятки тысяч граждан со вчерашнего дня находятся в аэропорту имени Хамида Карзая и надеются на эвакуацию. Ситуация в Кабуле остается напряженной: большая часть жителей спрятались по домам, а уже бывшие правительственные служащие переоделись в штатское, покинули рабочие места и присоединились к своим семьям, хотя в настоящее время боевых действий в городе нет.

Боевики уже гарантировали, что все, кто ранее работал на государство, не будут подвержены репрессиям и наказаниям. То же самое касается беженцев, которые сейчас заняли взлетно-посадочную полосу аэропорта и хотят покинуть страну. Во вторник «Талибан» всеобщую амнистию представил член комитета по культуры движения Энамулла Самангани.