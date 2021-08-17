Путин выразил соболезнования родным погибших при крушении Ил-112В

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким экипажа Ил-112В, разбившегося в подмосковной Кубинке, сообщается на сайте Кремля.

«Прошу передать самые искренние соболезнования и слова поддержки родным и близким погибших летчиков», — говорится в сообщении.

Президент отметил, что члены экипажа упавшего самолета (Николай Куимов, Дмитрий Комаров, Николай Хлудеев) были «мужественными людьми» и профессионалами своего дела. Он подчеркнул, что они были первопроходцами, испытывающими сложнейшую технику и внесшими значительный вклад в развитие авиации в России.

Опытный образец военно-транспортного самолета Ил-112В рухнул в ходе испытаний в Кубинке. Пилоты, которые управляли потерпевшим крушение в Кубинке Ил-112В, до последнего момента пытались отвести военно-транспортный самолет от домов.

Ил-112В — первый военно-транспортный самолет, разработанный в России в постсоветское время с нуля. Работы по его созданию ведутся с 2014 года. Предполагается, что самолет заменит устаревающий парк Ан-26, половину которых выведут из эксплуатации к 2030 году, а к 2032-му уже 90%.