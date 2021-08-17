Ситуация в Афганистане лишила принца Гарри и Меган Маркл «дара речи»

Принц Гарри и его жена Меган Маркл выпустили совместное заявление по ситуации в Афганистане на сайте основанной ими организации Archewell Foundation, в котором призвали поддержать организации, которые «выполняющие важную работу», такие как World Central Kitchen.

В обращении герцог и герцогиня Сассекские подчеркивают, что мир оказался «исключительно хрупким», и что «боль из-за ситуации в Афганистане» лишила их дара речи.

«Мы также настоятельно призываем тех, кто имеет глобальное влияние, продвигать диалог по гуманитарным вопросам, который, как ожидается, состоится этой осенью на многосторонних встречах, таких как Генеральная Ассамблея ООН и Саммит лидеров G20», — говорится в сообщении.

15 августа движение «Талибан» (организация запрещена в России) объявило об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Его представители взяли под контроль государственное телевидение в Кабуле и в своем обращении призвали граждан к спокойствию.

В Кабуле тысячи людей укрылись в аэропорту, пытаясь выбраться из страны. Несколько человек погибли — из-за давки или пытаясь улететь на шасси самолетов американских ВВС.

Ситуация в Кабуле, по сообщениям СМИ, остается напряженной: большая часть жителей спрятались по домам, а уже бывшие правительственные служащие переоделись в штатское, покинули рабочие места и присоединились к своим семьям, хотя в настоящее время боевых действий в городе нет.